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WKN: 703712 ISIN: DE0007037129 Ticker-Symbol: RWE 
Xetra
04.09.20
17:35 Uhr
31,290 Euro
-1,430
-4,37 %
Branche
Versorger
Aktienmarkt
DAX-30
Prime Standard
DAX International 100
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RWE AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
RWE AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
31,66031,77008:53
31,62031,77008:51
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ALLIANZ
ALLIANZ SE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ALLIANZ SE178,68-1,72 %
E.ON SE9,792-3,24 %
HEIDELBERGCEMENT AG52,76+0,50 %
RWE AG31,290-4,37 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.