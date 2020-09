Nach seinen jüngsten Verlusten im Zuge der Kurseinbrüche in New York dürfte der DAX mit Gewinnen in die neue Woche starten. Damit rückt die Marke von 13.000 Punkten, unter die der Leitindex am Freitag deutlich gefallen war, zumindest wieder in Reichweite. Impulse von den Börsen in den USA bleiben dabei aus, dort wird wegen eines Feiertags ("Labor Day") nicht gehandelt.In dieser Woche muss sich zeigen, ob die Kursverluste der vergangenen Woche nur Gewinnmitnahmen waren oder der Auftakt zu einer größeren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...