Die Wall Street vertiefte am Freitag ihren Einbruch für einen zweiten Tag in Folge. Der Nasdaq 100 war erneut der Underperformer, da der Tech-Index um 1,27% nachgab. Der NFP-Bericht zeigte, dass sich das US-Beschäftigungswachstum im August weiter verlangsamte. Fed-Chef Jerome Powell hielt an seiner dovischen Haltung fest und bekräftigte seine Ansicht, dass die konjunkturelle Erholung noch ...

