Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX hat wie auch die Börsen in Übersee eine Woche mit wilden Bewegungen hinter sich. Am Ende rutschte der deutsche Leitindex sogar unter die Marke von 12.900 Punkten. Heute könnte er sich allerdings bereits wieder den 13.000 Punkten annähern. Bei den Einzelthemen geht es heute um Tesla, Moderna, Apple, Euro, Adidas, Nike, Vonovia und die Deutsche Telekom. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Viola Grebe mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.