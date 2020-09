Hamburg (ots) - Die Hamburgische Investitions- und Förderbank (IFB Hamburg) erhält von der unabhängigen Agentur Fitch Ratings wie schon im Vorjahr die Bestnote AAA. Der Ausblick wird als stabil bewertet.Auch im kurzfristigen Zeitraum benotet Fitch Ratings die IFB Hamburg unverändert mit F1. Die Bewertungen beruhen auf den Ratings der Bundesrepublik Deutschland und der Freien und Hansestadt Hamburg, die maßgeblich die Risiken ihrer Förderbank trägt.Ralf Sommer, Vorstandsvorsitzender der IFB Hamburg: "Wir freuen uns über die erneut sehr gute Bewertung unserer Bonität durch Fitch Ratings. Als Förderbank haben wir in den vergangenen Monaten insbesondere die Hamburger Wirtschaft mit über 500 Mio. Euro bei der Bewältigung der Corona-Krise unterstützt. Mit dem hervorragenden Rating durch Fitch ist es möglich, uns weiterhin zu guten Konditionen zu refinanzieren und diese Mittel für die Förderung von Menschen und Unternehmen in Hamburg einzusetzen."Über die Hamburgische Investitions- und FörderbankDie Hamburgische Investitions- und Förderbank (IFB Hamburg) ist das zentrale Förderinstitut der Freien und Hansestadt Hamburg. In den Themenfeldern Wohnungsbau, Wirtschaft und Umwelt sowie Innovation unterstützt sie den Senat effizient bei der Erfüllung öffentlicher Aufgaben. Neben zinsgünstigen Darlehen, Zuschüssen und Beteiligungen bietet die IFB Hamburg auch neutrale Beratung für Privatkunden und Unternehmen zu allen öffentlichen Fördermöglichkeiten der Stadt Hamburg, des Bundes und der EU an.Pressekontakt:Pressestelle Hamburgische Investitions- und FörderbankChristiane RehländerTelefon (040) 248 46 - 157E-Mail: c.rehlaender@ifbhh.dewww.ifbhh.deOriginal-Content von: Hamburgische Investitions- und Förderbank, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111718/4699008