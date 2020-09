Wien (www.anleihencheck.de) - Der Primärmarkt ist wieder aus der Sommerpause retour, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Insgesamt seien letzte Woche EUR 31 Mrd. am europäischen Primärmarkt emittiert worden und damit sei erstmals seit acht Wochen wieder die EUR-30 Mrd.-Grenze übertroffen worden. Dennoch sei am Freitag nur eine EUR-Emission zu beobachten gewesen. So habe ERG SpA eine grüne EUR 500 Mio. Anleihe bei MS+95 BP (7J, BBB- erw.) begeben. Das Orderbuch sei mit rund EUR 2,6 Mrd. angegeben worden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...