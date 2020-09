Tesla sprengt derzeit alle Dimensionen. Denn für die Aktie ging es in diesem Jahr bereits über 343% nach oben. Und auf Jahressicht können sich Tesla-Aktionäre sogar über einen Kursgewinn in Höhe von 736% freuen! Wie jetzt bekannt wurde, wird Tesla aber dennoch nicht in den Aktienindex S&P 500 aufgenommen, wie der Indexbetreiber S&P Dow Jones Indices mitteilte. Am Kapitalmarkt...

Den vollständigen Artikel lesen ...