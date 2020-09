FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Konjunkturstimmung unter Anlegern hellt sich weiter auf. Das von dem Analyseunternehmen Sentix erhobene Stimmungsbarometer für den Euroraum stieg im September zum fünften Mal in Folge, wie Sentix am Montag in Frankfurt mitteilte. Der Indikator erhöhte sich zum Vormonat um 5,4 Punkte auf minus 8,0 Zähler. Während die Erwartungen der Befragten weitgehend stabil blieben, verbesserte sich die Lagebewertung spürbar.

"Die konjunkturelle Erholung nach dem Corona-bedingten Einbruch der Weltwirtschaft setzt sich auch Anfang September fort", kommentierte Sentix die Resultate seiner Umfrage. Die Rezession sei aber noch nicht überwunden. Für Deutschland entwickelten sich die Indikatoren ähnlich wie im Euroraum. Für die USA stiegen die Indikatoren ebenfalls an.

Die monatliche Umfrage unter gut 1000 Anlegern wurde vom 3. bis 5. September durchgeführt. Die Sentix-Umfrage gilt unter Analysten als Indikator für die an den Märkten stärker beachteten Konjunkturumfragen des Ifo-Instituts und des ZEW Mannheim, die etwas später im Monat veröffentlicht werden./bgf/jkr/zb