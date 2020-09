Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Am Freitag ging es 1,65 Prozent nach unten für den deutschen Leitindex. Das entspricht auch in etwa dem Wochenverlust des DAX. Er schloss bei 12.843 Punkten. In der ersten Wochenhälfte notierte er noch zweitweise über 13.400 Punkten. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Maximilian Völkl im Gespräch mit Moderator Marco Uome. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen von Bedeutung sind. Sehen Sie den DAX-Check von Montag bis Freitag live um 09:00 Uhr auf unserer Facebookseite oder auf unserer Homepage im Livestream.