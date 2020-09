Die Wiener Börse ist am Montag mit starken Kursaufschlägen in den Handel gestartet. Der heimische Leitindex ATX gewann gegen 9.25 Uhr 1,45 Prozent auf 2.249,54 Zähler hinzu. Für den ATX Prime ging es um 1,37 Prozent auf 1.149,46 Punkte hinauf.Seitens makroökonomischer Veröffentlichungen rückten zum Wochenauftakt Daten aus China und Deutschland in den Fokus. So stiegen in der chinesischen Volksrepublik ...

