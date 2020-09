Dr.-Ing. Kurt D. Bettenhausen wechselt als Vorstand "Neue Technologien und Entwicklung" zu der Harting-Technologiegruppe. Bettenhausen war zuvor Chief Technology Officer und Chief Digital Officer bei Schunk in Lauffen am Neckar, ein Unternehmen für Spanntechnik und Greifsysteme. Bettenhausen ist in zahlreichen Gremien vertreten, unter anderem hat er die Position des Vorsitzenden des VDI-Gremiums "Digitale Transformation" inne. Ferner fungiert er ...

