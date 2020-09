Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Evotec blickt mit Optimismus auf die kommenden Monate. CEO Werner Lanthaler sieht seinen Konzern in den Startlöchern für eine neue Wachstumsphase. Große Hoffnungen setzt er auf neue Geschäftsfelder. An der Börse kommen die Aussagen sehr gut an. Maximilian Völkl von DER AKTIONÄR stellt Ihnen hier ein Produkt vor, mit dem Sie von der Entwicklung des besprochenen Wertes profitieren können. Im zweiten Teil der Sendung wirft der Experte zudem einen Blick auf die Entwicklung der Produktempfehlung der Vorwoche.