Der Elektroautobauer Tesla wird nicht in den US-Aktienindex S&P 500 aufgenommen. Damit droht ein wichtiger Kurstreiber wegzubrechen, denn am Kapitalmarkt hatten viele damit gerechnet, dass der E-Autopionier den Sprung schaffen würde. Investoren schickten die Aktie daraufhin auf Talfahrt.Anleger und Analysten waren sich nach dem vierten Quartalsgewinn in Folge sicher: Tesla wird in den marktbreiten S&P 500 aufgenommen, nach dem das Unternehmen alle Voraussetzungen erfüllt hatte.Doch beim Aufstieg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...