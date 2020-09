Keisuke Sadamori, der Direktor für Energiemärkte und Sicherheit der Internationalen Energieagentur (IEA), sagte am Montag gegenüber Reuters: "Es besteht eine enorme Unsicherheit, aber wir erwarten in den kommenden Monaten keine weitere ernsthafte Verlangsamung", so Reuters. Wichtige Zitate "Auch wenn (der Markt) nicht erwartet wird, dass es bald wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...