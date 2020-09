DJ IW: Autobranche fällt als Wachstumslokomotive aus

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Automobilindustrie wird wegen der Corona-Krise ihre bisherige Rolle als "Wachstumslokomotive" für die deutsche Wirtschaft vorerst einbüßen. Das ist das Ergebnis einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). Die Forscher des arbeitgebernahen Instituts betonen in der Studie, "dass die Corona-Pandemie die Autoindustrie im Branchenvergleich hart getroffen hat". Das liege zum einen daran, dass die Autobranche sehr komplexe, globale Lieferketten aufgebaut habe, sodass sie zunächst von einem Angebotsschock getroffen worden sei. "Jetzt ist die Branche mit einem Nachfrageschock konfrontiert, von dem sie sich nur langsam wieder erholt."

Erschwert werde die Situation durch den Umstand, dass die Pandemie in einem denkbar ungünstigen Moment zugeschlagen habe. Die Branche sei bereits vorher mit hohen Überkapazitäten konfrontiert gewesen, und der technologische Wandel habe bereits die Geschäftsergebnisse belastet. "In der Folge steht die Autoindustrie erstmals nach einem Jahrzehnt wieder vor spürbaren Personalanpassungen und wird als Wachstumslokomotive für den Standort Deutschland zunächst ausfallen", betonen die Ökonomen.

"Im Zuge der Corona-Pandemie wurde die Automobilindustrie wie kaum eine andere Branche von einem doppelten Schock getroffen", schreiben sie in ihrer Studie. Zunächst sei ein Angebotsschock durch Maßnahmen wie den Lockdown in Teilen von China oder Grenzschließungen in Europa gekommen. Im April sei praktisch die gesamte Fahrzeugproduktion am Standort Deutschland stillgelegt worden. Auch die Exporte seien praktisch zum Stillstand gekommen. "Damit wurde die Autoindustrie härter getroffen als das Verarbeitende Gewerbe insgesamt."

Der Angebotsschock sei heute weitestgehend überwunden, es sei aber zu erwarten, dass aus dem Zusammenbruch der Lieferketten Lehren gezogen würden, die auch den Standort Deutschland betreffen. So dürfte sich der Trend verstärken, die wichtigsten Zulieferer mit Produktionsstätten nahe an den Montagewerken anzusiedeln. Zudem sei zu beobachten, dass die Hersteller und großen Zulieferer die Überwachung ihrer Lieferketten verstärkten. Insbesondere das sogenannte Insourcing werde bei den Herstellern derzeit verstärkt geprüft, also die Rückholung von bisher an Zulieferer vergebenen Aufgaben, um die eigenen Kapazitäten besser auszulasten.

Insgesamt könne die deutsche Autoindustrie "auf ein goldenes Jahrzehnt zurückblicken". Zwischen den Jahren 2008 und 2018 hätten die Unternehmen einen Absatzrekord nach dem anderen erzielt. Im Jahr 2017 habe die weltweite Nachfrage nach Produkten der deutschen Automobilindustrie für fast 10 Prozent der gesamten Bruttowertschöpfung in Deutschland gesorgt. "Doch die goldene Dekade endete im Lauf des Jahres 2018." Schon 2019 sei der Weltmarkt für Automobile geschrumpft. Hinzu komme der voranschreitende Technologiewandel. "Im Frühjahr 2020 traf die Corona-Pandemie die Branche mit großer Härte", konstatierten die Ökonomen des IW.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 07, 2020 04:00 ET (08:00 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.