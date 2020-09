Der entscheidende Impuls nach der Rallye der letzten zwölf Monate war der Kurssprung über die Jahreshochs aus 2011 von rund 1.900 US-Dollar. Genau dieser Umstand verschaffte Gold eine komfortable Ausgangslage, um auch in der Zukunft von weiteren Kursgewinnen zu profitieren und hierdurch seine Position weiter auszubauen. Allerdings hat sich nach dem Kurssprung aus Anfang August eine kurzfristige Konsolidierungsphase oberhalb von 1.900 US-Dollar und somit den Höchstständen aus 2011 eingestellt, die in diesem Rahmen jedoch als bullisch gewertet werden darf. Der Blick auf die letzten Wochen offenbart im Goldpreis zudem eine Dreieckskonsolidierung, die in der Charttechnik als klares Fortsetzungsmuster der übergeordneten Trendrichtung gewertet wird und dadurch weitere Gewinne sehr wahrscheinlich macht. Trotzdem sollten bereits investierte Anleger nicht ...

