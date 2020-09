Essen/Berlin (ots) - Morgen Abend, 8. September, moderieren Linda Zervakis und Daniele Rizzo den diesjährigen YouTube GOLDENE KAMERA Digital Award. Um 19 Uhr startet der Livestream (https://youtu.be/QQnnylDYoCQ)aus dem YouTube Space Berlin. Mit dem Award zeichnen FUNKE und YouTube Kreative aus, die mit ihren Beiträgen, Aktionen und Kanälen nicht nur Millionen begeistern, sondern mit außerordentlicher Fantasie, herausragender Originalität und oft mit besonderem Mut die Menschen bewegen.In der Kategorie "Best of Information" darf sich Mai Thi Nguyen-Kim über den Preis freuen. Die Jury sagt: "Eine Million Abonnenten hat ihr YouTube-Kanal maiLab, über sechs Millionen Abrufe ihr bekanntestes Video 'Corona geht gerade erst los': Wie keine andere schafft es Mai Thi Nguyen-Kim, wissenschaftliche Zusammenhänge auf den Punkt zu bringen und so zu erklären, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer verstehen, worum es geht - auch als Moderatorin des TV-Magazins 'Quarks' oder als Corona-Kommentatorin in den 'Tagesthemen'. Dabei will die 33-Jährige niemals beeinflussen, niemals Meinung lenken - für sie zählen Fakten und Haltung. Und dank Mai Thi Nguyen-Kim und ihrem maiLab haben wir jetzt auch begriffen: Wissenschaft macht Spaß!"In der Kategorie "Best of Entertainment" hat sich die Jury, zu der u.a. TV-Moderatorin Laura Karasek, Netz-Aktivistin Louisa Dellert sowie die Creator Freshtorge, Joseph DeChangeman, RobBubble oder Tomatolix gehören, für Tedros "Teddy" Teclebrhan als Preisträger entschieden: "Als Schauspieler, Sänger, Moderator oder Comedian: Teclebrhan begeistert in allen Rollen. Besonders jedoch glänzt der 37-Jährige immer wieder auf seinem YouTube-Kanal: Innerhalb eines Tages zum Beispiel wurde sein Musikvideo 'Deutschland isch stabil' dort über eine Million Mal angeklickt - ein schlauer Ohrwurm mit ganz viel Humor", so die Begründung. "Ob als Antoine oder Percy: Teclebrhans Figuren sind überraschend, unkonventionell und tiefgründig. Kaum einer beherrscht das Spiel mit den Klischees besser als er - und bringt uns dabei so sehr zum Lachen." Beide Gewinner werden im Livestream zu sehen sein.Spannend bleibt, wer morgen Abend die goldenen Trophäen in den Kategorien "Best Newcomer", "Best of Education & Coaching" sowie "Best Brand Channel" in Empfang nehmen kann. Bei der Auflösung zu den Gewinnern freuen wir uns auf Unterstützung von Vorjahrespreisträgerin und Food-Expertin Sally, die sich live aus ihrem Küchenstudio in die Sendung zuschalten wird. Schauspielerin Joyce Ilg wird ebenso eine Rolle spielen wie ihr Kollege Marti Fischer. Die Laudatio für den "Best Brand Channel" hält Stefanie Kuhnhen, Geschäftsführerin Strategie/Partner bei der Hamburger Agentur GRABARZ & PARTNER.Den "Special Award" gewinnt in diesem Jahr "Dulsberg Late Night", Weltstar Andrea Bocelli erhält den "Special Award International".Weitere Informationen zum YouTube GOLDENE KAMERA Digital Award 2020 finden Sie unter:https://www.goldenekamera.de/digitalaward/Folgen Sie dem YouTube GOLDENE KAMERA Digital Award am 8. September live ab 19 Uhr auf YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCMuWLYXKqk6d1L_YmUMXIVg) und Instagram (https://www.instagram.com/ytgkda_2020/), ytgkda.Pressekontakt:Sie möchten gerne mehr über uns wissen?Wir sind für Sie da:Dr. Jasmin FischerLeiterin UnternehmenskommunikationT 0201-804 8055E jasmin.fischer@funkemedien.deI funkemedien.de/de/presse/Jutta RottmannPressekontakt GOLDENE KAMERAT 0162-234 66 18E jutta.rottmann@goldenekamera.deI https://www.goldenekamera.de/presse/Original-Content von: GOLDENE KAMERA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118758/4699228