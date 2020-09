FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG CUTS GULF KEYSTONE PRICE TARGET TO 195 (210) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS UNITED UTILITIES TARGET TO 1000 (1040) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - BERNSTEIN RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 55 (50) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - BERNSTEIN RAISES SEVERN TRENT TARGET TO 2560 (2470) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES CREST NICHOLSON TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 250 (202) PENCE - GOLDMAN CUTS DAILY MAIL PRICE TARGET TO 513 (551) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS INFORMA TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 429 (503) PENCE - GOLDMAN CUTS RELX PRICE TARGET TO 1962 (2015) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES ASCENTIAL PLC PRICE TARGET TO 332 (272) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 340 (350) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS PHOENIX GROUP TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 799 (786) P - JPMORGAN RAISES ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 2500 (2175) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 440 (410) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 865 (850) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES JUST GROUP PRICE TARGET TO 68 (63) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES LANCASHIRE PRICE TARGET TO 860 (800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES LEGAL & GENERAL TARGET TO 217 (202) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES M&G PRICE TARGET TO 241 (227) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES RSA INSURANCE PRICE TARGET TO 595 (580) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SAGA PLC PRICE TARGET TO 31 (25) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES ST JAMES'S PLACE TARGET TO 1216 (1074) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES BARRATT DEVELOPMENTS PRICE TARGET TO 525 (445) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES LUCECO PRICE TARGET TO 230 (220) PENCE - 'BUY' - RBC RAISES DECHRA PHARMA PRICE TARGET TO 3250 (2510) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES DUNELM GROUP PRICE TARGET TO 1500 (1300) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 6500 (6300) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS CUTS ANTOFAGASTA TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 900 PENCE



