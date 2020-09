Der VDA sieht die Krise in der Branche noch längst nicht ausgestanden. "Die Lage vieler Unternehmen ist weiterhin angespannt", sagte Präsidentin Hildegard Müller der Deutschen Presse-Agentur. "Deswegen ist der Austausch zwischen Unternehmen, Gewerkschaften und Politik so wichtig", erklärte die VDA-Chefin im Vorfeld vor für am Dienstag geplanten Beratungen mit Kanzlerin Angela Merkel. Konkrete Beschlüsse aber seien nicht zu erwarten. Es gehe vor allem um strategische Fragen zur Zukunft der Branche, ...

