BRÜSSEL/HONGKONG (dpa-AFX) - Die EU hat das Vorgehen gegen Teilnehmer einer Demonstration in Hongkong kritisiert. "Die Festnahme von Hunderten Personen wegen friedlicher Proteste gibt Anlass zu ernster Besorgnis über den Schutz der Grundfreiheiten in Hongkong", erklärte eine Sprecherin des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell am Montag in Brüssel. Es sei wichtig, dass die Rechte und Freiheiten der Einwohner Hongkongs uneingeschränkt geschützt würden - einschließlich der Meinungs- und Pressefreiheit sowie der Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit.

Bei der Demonstration am Sonntag hatten zahlreiche Menschen gegen das neue chinesische Sicherheitsgesetz und für freie Wahlen demonstriert. An dem Sonntag hätten eigentlich die Parlamentswahlen in der chinesischen Sonderverwaltungsregion stattfinden sollen. Regierungschefin Carrie Lam hatte sie aber Ende Juli um ein Jahr verschoben und die Corona-Pandemie als Grund dafür angeführt. Gegen die Wahlverschiebung regten sich auch lautstarke internationale Proteste.

China hatte Ende Juni ein höchst umstrittenes Sicherheitsgesetz für Hongkong verabschiedet. Es richtet sich gegen Aktivitäten, die China als subversiv, separatistisch oder terroristisch ansieht. Es ist der bisher weitestgehende Eingriff in Hongkongs Autonomie und gibt Chinas Staatssicherheit weitreichende Vollmachten. Hongkongs demokratische Opposition geht davon aus, dass das Gesetz auf sie abzielt.

Seit der Rückgabe der früheren britischen Kronkolonie 1997 an China war Hongkong autonom mit eigenen Freiheitsrechten regiert worden. Aus Sicht von Kritikern bedeutet das Staatssicherheitsgesetz das Ende des seit 1997 verfolgten Grundsatzes "ein Land, zwei Systeme"./aha/DP/men