Berlin (ots) - Am gestrigen Sonntag lud BMW gemeinsam mit der Staatsoper Unter den Linden zu "Staatsoper für alle" auf den Bebelplatz in Berlin ein. Dabei wurde Ludwig van Beethovens 250. Geburtstag, sowie das 450-jährige Bestehen der Staatskapelle Berlin gefeiert. Mit 2.000 Gästen war das Konzert als Dankeschön vor allem all jenen gewidmet, die durch ihre Arbeit in der Corona-Krise einen elementaren Beitrag für die Gesellschaft leisten.Durch die Covid-19-bedingte Auflage für Großveranstaltungen fand die diesjährige Ausgabe von "Staatsoper für alle" mit einer reduzierten Zuschauerzahl von 2.000 Personen statt. Das gesamte Ticket-Kontingent war bereits innerhalb weniger Minuten vergriffen. Der Eintritt war dank BMW Berlin wie immer kostenfrei.Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, hat die Schirmherrschaft für "Staatsoper für alle" übernommen. Als Ehrengäste nahmen zudem hochkarätige Vertreter*innen aus Politik und Wirtschaft sowie der Virologe Prof. Dr. Christian Drosten, die Schauspielerin Iris Berben und die Autorin Katja Eichinger an dem Konzert teil.Die Staatskapelle Berlin spielte ab 20.00 Uhr unter freiem Himmel auf dem Bebelplatz zu Ehren des 250. Geburtstags Ludwig van Beethovens die beiden Violinromanzen mit Anne-Sophie Mutter als Solistin, die "Egmont"-Ouvertüre sowie die 9. Sinfonie, die "Ode an die Freude", mit Julia Kleiter, Waltraud Meier, Andreas Schager und René Pape als Gesangssolisten sowie dem Staatsopernchor. Das Konzert konnte online im Livestream mitverfolgt werden. Am 13. September um 22.15 Uhr wird es im ZDF Fernsehen ausgestrahlt.