HANNOVER (dpa-AFX) - Die NordLB hat Grenke mit "Halten" und einem Kursziel von 60 Euro in die Bewertung aufgenommen und die vorgelegten Halbjahreszahlen kommentiert. Im ersten Halbjahr habe der Finanzdienstleister einen deutlichen Rückgang des Neugeschäftsvolumens und des Konzerngewinns verzeichnet. Aufgrund der Corona-Pandemie hätten sich die Kosten für Schadensabwicklung und Risikovorsorge verdoppelt, schrieb Analyst Michael Seufert in einer am Montag vorliegenden Studie./bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2020 / 14:17 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

