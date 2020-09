Mainz (ots) -Woche 41/20Dienstag, 06.10.Bitte Programmänderung beachten:2.10 HeldtKilltube(ZDF 20.9.2017)Kommissar Nikolas Heldt Kai SchumannStaatsanwältin Ellen Bannenberg Janine KunzeHauptkommissar Detlev Grün Timo DierkesEmily Lili BudachAchmed Yunus CumartpayCarlo Felix VörtlerMario Korthals Steffen WillFlo Tilman PörzgenLuca Limoni Daniele RizzoRalf Elmau Oliver Fleischerund andereMusik: Stephan MassimoKamera: Till MüllerBuch: Mike Viebrock, Enno Reese, Lorenz Lau-UhleRegie: Heinz DietzGemeinschaftsproduktion von ZDF und ZDF EnterprisesDeutschland 20172.55 HeldtFalschgeld(ZDF 27.9.2017)Kommissar Nikolas Heldt Kai SchumannStaatsanwältin Ellen Bannenberg Janine KunzeHauptkommissar Detlev Grün Timo DierkesDr. Hannah Holle Angelika BartschAchmed Yunus CumartpayCarlo Felix VörtlerMario Korthals Steffen WillDennis Jascha BaumDoris Kloppke Katy KarrenbauerAlexander Nehrsbach Louis HeldHanno Schultz Stephan Alexander TölleAnwalt Mommsen Rainer Laupichlerund andereMusik: Stephan MassimoKamera: Till MüllerBuch: Sabine Glöckner, Lorenz Lau-Uhle (Headautor)Regie: Heinz DietzGemeinschaftsproduktion von ZDF und ZDF EnterprisesDeutschland 20173.40 HeldtBesuch aus dem Jenseits(ZDF 4.10.2017)Kommissar Nikolas Heldt Kai SchumannStaatsanwältin Ellen Bannenberg Janine KunzeHauptkommissar Detlev Grün Timo DierkesAchmed Yunus CumartpayCarlo Felix VörtlerMario Korthals Steffen WillJulia Tietz Ina Paule KlinkSimone Petri Luise BährAndreas Bender Matthias Weidenhöferund andereMusik: Stephan MassimoKamera: Till MüllerBuch: Marko Lucht, Lorenz Lau-Uhle (Headautor)Regie: Heinz DietzGemeinschaftsproduktion von ZDF und ZDF EnterprisesDeutschland 20174.25 HeldtDat Fenster nach'm Hof(ZDF 11.10.2017)Kommissar Nikolas Heldt Kai SchumannStaatsanwältin Ellen Bannenberg Janine KunzeHauptkommissar Detlev Grün Timo DierkesMario Korthals Steffen WillDr. Hannah Holle Angelika BartschJulia Tietz Ina Paule Klinkund andereMusik: Stephan MassimoKamera: Till MüllerBuch: Marcus Raffel, Lorenz Lau-Uhle (Headautor)Regie: Heinz DietzGemeinschaftsproduktion von ZDF und ZDF EnterprisesDeutschland 20175.10 HeldtIn geheimer Mission(ZDF 18.10.2017)Kommissar Nikolas Heldt Kai SchumannStaatsanwältin Ellen Bannenberg Janine KunzeHauptkommissar Detlev Grün Timo DierkesJulia Tietz Ina Paule KlinkDr. Hannah Holle Angelika BartschCarlo Felix VörtlerMario Korthals Steffen WillUwe Herbst Hansjürgen HürrigAnwalt Teppenborn Martin Armknechtund andereMusik: Stephan MassimoBuch: Marko Lucht, Lorenz Lau-Uhle (Headautor)Regie: Christoph EichhornGemeinschaftsproduktion von ZDF und ZDF EnterprisesDeutschland 20175.50 Heldt-6.35 Und täglich stirbt das Kuscheltier(ZDF 25.10.2017)Kommissar Nikolas Heldt Kai SchumannStaatsanwältin Ellen Bannenberg Janine KunzeHauptkommissar Detlev Grün Timo DierkesJulia Tietz Ina Paule KlinkDr. Hannah Holle Angelika BartschAchmed Yunus CumartpayCarlo Felix VörtlerMario Korthals Steffen WillClaudia Meisner Katja StudtAngela Mertens Tatjana KästelRené Schwartz Matthias BrüggenolteMatthias Raschke Marco MatthesAlberto Max TuveriWilli Reiner Wagnerund andereMusik: Stephan MassimoBuch: Gerd Lurz, Peter Ackermann-Laubenstein, Lorenz Lau-Uhle(Headautor)Regie: Christoph EichhornGemeinschaftsproduktion von ZDF und ZDF EnterprisesDeutschland 2017(Die Sendungen "Supertalent Mensch II" um 2.10 Uhr und 2.55 Uhr, "Aufdie Größe kommt es an - Riesen", "Auf die Größe kommt es an -Zwerge", "Terra Xpress", "Die glorreichen 10" sowie "RätselhaftePhänomene" entfallen.)Woche 42/20Dienstag, 13.10.Bitte Programmänderung beachten:2.10 HeldtDer Sechser im Lotto(ZDF 1.11.2017)Kommissar Nikolas Heldt Kai SchumannStaatsanwältin Ellen Bannenberg Janine KunzeHauptkommissar Detlev Grün Timo DierkesDr. Hannah Holle Angelika BartschAchmed Yunus CumartpayCarlo Felix VörtlerMario Korthals Steffen WillThomas Marowski Jesse AlbertBianca Marowski Ellenie Salvo GonzálezSonja Wanderscheid Annette MayerMarco "Kante" Keimer Jean-Claude Knobbeund andereMusik: Stephan MassimoBuch: Monika Sandmann, Dirk Udelhoven, Lorenz Lau-Uhle (Headautor)Regie: Christoph EichhornGemeinschaftsproduktion von ZDF und ZDF EnterprisesDeutschland 20172.55 HeldtVom Umtausch ausgeschlossen(ZDF 8.11.2017)Kommissar Nikolas Heldt Kai SchumannStaatsanwältin Ellen Bannenberg Janine KunzeHauptkommissar Detlev Grün Timo DierkesDr. Hannah Holle Angelika BartschEmily Lili BudachAchmed Yunus CumartpayCarlo Felix VörtlerMario Korthals Steffen WillJonas Sandner Leon SeidelBruno Zahn Sascha ReimannNelly van der Weck Dorkas KieferSibylle Sandner Jule GartzkeDr. Thomas Mücke Guido LambrechtElke Palass Cornelia IvancanClaas Sandner Robert Dölleund andereMusik: Stephan MassimoKamera: Michael ClaytonBuch: Katja Töner, Lorenz Lau-Uhle (Headautor)Regie: Stefan BühlingGemeinschaftsproduktion von ZDF und ZDF EnterprisesDeutschland 20173.40 HeldtMord verjährt nicht(ZDF 15.11.2017)Kommissar Nikolas Heldt Kai SchumannStaatsanwältin Ellen Bannenberg Janine KunzeHauptkommissar Detlev Grün Timo DierkesDr. Hannah Holle Angelika BartschCarlo Felix VörtlerHannah Holle (jung) Kyra Sophia KahreJonas Beeker Max BefortProf. Weingarten Siemen RühaakOliver Tusch Moritz LindberghHerbert Beeker Gerhard FehnProf. Weingarten (jung) Nikolaus M. BendaOliver Tusch (jung) Ben BontaArthur Brenner Martin Gladeund andereMusik: Stephan MassimoKamera: Michael ClaytonBuch: Sabine Glöckner, Lorenz Lau-Uhle (Headautor)Regie: Stefan BühlingGemeinschaftsproduktion von ZDF und ZDF EnterprisesDeutschland 20174.20 HeldtDie Entführung(ZDF 22.11.2017)Kommissar Nikolas Heldt Kai SchumannStaatsanwältin Ellen Bannenberg Janine KunzeHauptkommissar Detlev Grün Timo DierkesJulia Tietz Ina Paule KlinkDr. Hannah Holle Angelika BartschEmily Lili Budachund andereMusik: Stephan MassimoKamera: Michael ClaytonBuch: Lorenz Lau-UhleRegie: Stefan BühlingGemeinschaftsproduktion von ZDF und ZDF EnterprisesDeutschland 20175.05 HeldtNachbarschaftswache(ZDF 29.11.2017)Kommissar Nikolas Heldt Kai SchumannStaatsanwältin Ellen Bannenberg Janine KunzeHauptkommissar Detlev Grün Timo DierkesDr. Hannah Holle Angelika BartschAchmed Yunus Cumartpayund andereMusik: Stephan MassimoKamera: Thomas SchinzBuch: Lorenz Lau-UhleRegie: Nina C. WolfrumGemeinschaftsproduktion von ZDF und ZDF EnterprisesDeutschland 20175.50 Heldt-6.35 Die Dinos sind los(ZDF 6.12.2017)Kommissar Nikolas Heldt Kai SchumannStaatsanwältin Ellen Bannenberg Janine KunzeHauptkommissar Detlev Grün Timo DierkesDr. Hannah Holle Angelika BartschAchmed Yunus CumartpayCarlo Felix VörtlerMario Korthals Steffen Willund andereMusik: Stephan MassimoKamera: Michael ClaytonBuch: Benjamin Biehn, Lorenz Lau-Uhle (Headautor)Regie: Stefan BühlingGemeinschaftsproduktion von ZDF und ZDF EnterprisesDeutschland 2017(Die Sendungen "Zeitreise - Die Welt im Jahre 1000", "Zeitreise - DieWelt im Jahre 1500", "Der große Anfang - 500 Jahre Reformation" um3.35 Uhr, 4.20 Uhr und 5.05 Uhr sowie "Die glorreichen 10"entfallen.)Mittwoch, 14.10.Bitte Programmänderung beachten:2.50 HeldtDie Lehrer, die ich rief(ZDF 13.12.2017)Kommissar Nikolas Heldt Kai SchumannStaatsanwältin Ellen Bannenberg Janine KunzeHauptkommissar Detlev Grün Timo DierkesDr. Hannah Holle Angelika BartschMario Korthals Steffen WillVera Hinze Barbara PhilippDr. Specht Guntbert Warnsund andereSchnitt: Lena BieniekMusik: Stephan MassimoKamera: Thomas SchinzBuch: Gerd Lurz, Peter Ackermann-Laubenstein, Lorenz Lau-Uhle(Headautor)Regie: Nina C. WolfrumGemeinschaftsproduktion von ZDF und ZDF EnterprisesDeutschland 20173.30 HeldtUnter die Haut(ZDF 20.12.2017)Kommissar Nikolas Heldt Kai SchumannStaatsanwältin Ellen Bannenberg Janine KunzeHauptkommissar Detlev Grün Timo DierkesJulia Tietz Ina Paule KlinkDr. Hannah Holle Angelika BartschAchmed Yunus CumartpayCarlo Felix VörtlerMario Korthals Steffen WillNadja Bollmann Simone HanselmannAndreas Heitz Sascha GöpelMichael Bollmann Guido BroscheitMiriam Pfeiffer Susu Padotzkeund andereSchnitt: Lena BieniekMusik: Stephan MassimoKamera: Thomas SchinzBuch: Iris Kobler, Lorenz Lau-Uhle (Headautor)Regie: Nina C. WolfrumGemeinschaftsproduktion von ZDF und ZDF EnterprisesDeutschland 20174.20 HeldtDas Dings mit dem Dingens(ZDF 27.12.2017)Kommissar Nikolas Heldt Kai SchumannStaatsanwältin Ellen Bannenberg Janine KunzeHauptkommissar Detlev Grün Timo DierkesJulia Tietz Ina Paule KlinkDr. Hannah Holle Angelika BartschAchmed Yunus CumartpayCarlo Felix VörtlerMario Korthals Steffen WillOtto Böhring Veit StübnerJannika Montag Nele Kiperund andereSchnitt: Lena BieniekMusik: Stephan MassimoKamera: Thomas SchinzBuch: Martin Muser, Karolina Dombrowski, Lorenz Lau-Uhle(Headautor)Regie: Nina C. WolfrumGemeinschaftsproduktion von ZDF und ZDF EnterprisesDeutschland 20175.05 HeldtDöner mit Biss(ZDF 3.1.2018)Kommissar Nikolas Heldt Kai SchumannStaatsanwältin Ellen Bannenberg Janine KunzeHauptkommissar Detlev Grün Timo DierkesJulia Tietz Ina Paule KlinkDr. Hannah Holle Angelika BartschAchmed Yunus CumartpayCarlo Felix VörtlerBerat Özer Adnan MaralCordula Melker Petra Kleinertund andereSchnitt: Clare DowlingMusik: Stephan MassimoKamera: Michael ClaytonBuch: Katja Töner, Lorenz Lau-Uhle (Headautor)Regie: Heinz DietzGemeinschaftsproduktion von ZDF und ZDF EnterprisesDeutschland 20185.50 HeldtWer hat den Größten?(ZDF 10.1.2018)Kommissar Nikolas Heldt Kai SchumannStaatsanwältin Ellen Bannenberg Janine KunzeHauptkommissar Detlev Grün Timo DierkesEmily Lili BudachDr. Hannah Holle Angelika BartschCarlo Felix VörtlerMario Korthals Steffen Willund andereSchnitt: Clare DowlingMusik: Stephan MassimoKamera: Michael ClaytonBuch: Gerd Lurz, Peter Ackermann-Laubenstein, Lorenz Lau-Uhle(Headautor)Regie: Heinz DietzGemeinschaftsproduktion von ZDF und ZDF EnterprisesDeutschland 2018(Die Sendungen "Marco Polo - Entdecker oder Lügner?", "DasShakespeare-Rätsel", "Albrecht Dürer - Superstar" und "Zeitreise -Die Welt im Jahr 1000" entfallen. Die Sendung "Zeitreise - Die Weltim Jahr 1500" wird auf Donnerstag, 15.10.2020, verschoben.)Donnerstag, 15.10.Bitte Programmänderung beachten:6.35 HeldtHolland in Not(ZDF 17.1.2018)Kommissar Nikolas Heldt Kai SchumannStaatsanwältin Ellen Bannenberg Janine KunzeHauptkommissar Detlev Grün Timo DierkesAchmed Yunus CumartpayCarlo Felix VörtlerMario Korthals Steffen WillJan Kramer Gerben TuinCarola König Christine SommerMarkus Wilkens Martin BadenMerle Tschauder Tina Amon AmonsenStefanie Schröder Tina SeydelJohannes Korritke Sebastian SchlemmerBerat Özer Adnan Maralund andereSchnitt: Clare DowlingMusik: Stephan MassimoKamera: Michael Clayton, Uwe NeumeisterBuch: Lorenz Lau-UhleRegie: Hartwig van der NeutGemeinschaftsproduktion von ZDF und ZDF EnterprisesDeutschland 20187.15 Terra XZeitreise - Die Welt im Jahr 1500(vom 23.1.2016)Deutschland 2016(Die Sendungen "Der große Anfang - 500 Jahre Reformation" um 6.35 Uhrund 7.15 Uhr entfallen. Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121