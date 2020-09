Der größte Goldproduzent Russlands Polyus meldet für das zweite Quartal einen Anstieg des Nettogewinns von 63% auf 684 Mio. Dollar auf Grund eines 31% höheren Goldpreises. Das EBITDA gab der Konzern mit 860 Mio. Dollar an, was ein Plus von 42% im Jahresvergleich bedeutet, während der Umsatz um 29% auf 1,2 Mrd. Dollar zulegte. Das Board of Directors empfahl zudem die Ausschüttung einer Dividende für das erste Halbjahr ...

