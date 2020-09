DJ Engie ist bereit, Alternativen von Suez zu Veolia-Offerte zu prüfen

Von Mauro Orru

PARIS (Dow Jones)--Im Streit um den Ausstieg des Energiekonzerns Engie bei dem Abfallentsorger Suez hat sich Engie bereit erklärt, alle Alternativen zu prüfen, die die Suez SA zu einem möglichen Verkauf des Aktienpaketes an Veolia Environnement vorlegt. Das sagte Engie-Chef Jean-Pierre Clamadieu in einem Interview mit dem französischen Fernsehsender France Info.

Veolia hat Engie vor kurzem angeboten, dem Unternehmen seine Beteiligung von 29,9 Prozent an Suez für 2,9 Milliarden Euro abzukaufen, ein erster Schritt in Richtung einer möglichen vollständigen Übernahme von des Abfallentsorgers. Nach Ansicht von Suez wirft die Offerte von Veolia jedoch eine Reihe von Bedenken auf. Dabei geht es um Themen wie Beschäftigung sowie Wasserbehandlung und -verteilung in Frankreich.

"Wenn das Suez-Team einen anderen Plan entwickeln will, werden wir ihn sorgfältig prüfen", sagte Clamadieu in dem Interview. "Es ist nur so, dass die Zeit drängt, und sie müssen sich wirklich schnell an die Arbeit machen."

