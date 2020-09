BERLIN/MINSK (dpa-AFX) - Die Bundesregierung und die EU sollten in Belarus aus Sicht der Grünen nicht mehr die Regierung von Staatschef Alexander Lukaschenko als Ansprechpartner betrachten. Es müssten direkte Gespräche mit der Zivilgesellschaft geführt werden, forderte Parteichef Robert Habeck am Montag in Berlin. "Also nicht mehr das Regime ist der Ansprechpartner, sondern die Zivilgesellschaft."

Die Nicht-Anerkennung Lukaschenkos als Präsident sei dringlicher geworden. Habeck bekräftigte die Forderung nach Sanktionen wie Einreiseverbote und das Einfrieden von Vermögen auch gegen Lukaschenko selbst. Es brauche freie und faire Wahlen.

Die Namen derjenigen, die verhaftet worden seien, müssten öffentlich gemacht werden, sagte Habeck, "so dass ihre Familien vielleicht irgendwann die Chance haben, diese mutigen Menschen wieder zu sehen."/ted/DP/men