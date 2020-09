TELTOW (dpa-AFX) - Die Bundesregierung will eine Offensive für psychische Gesundheit am Arbeitsplatz starten. Das kündigte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil am Montag in Teltow an. "Wir werden das dieses Jahr starten", sagte Heil. Beteiligt seien auch Familienministerin Franziska Giffey (SPD) und Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Nötig sei eine "umfassende Strategie, die die Arbeitsmarktpolitik mit dem Arbeitsschutz mit Gesundheits- und Familienpolitik" verbinde./bw/DP/men