DJ SPD-Chef für Staatseinstieg bei kriselnden Autozulieferern

BERLIN (Dow Jones)--Vor dem Autogipfel im Kanzleramt am Dienstag wächst der Druck auf die Bundesregierung. Die SPD forderte, in Not geratene Autozulieferer mit einem teilstaatlichen Beteiligungsfonds zu unterstützen. "Wir wollen dazu beitragen, dass es in und nach der Corona-Krise vorwärts geht und zukunftssichere Arbeitsplätze in der Autobranche erhalten bleiben", sagte SPD-Chef Norbert Walter-Borjans dem Handelsblatt.

Mit dem Fonds sollten vor allem den mittelständisch geprägten Zulieferern über finanzielle Engpässe hinweggeholfen und die Umstellung auf umweltfreundliche Antriebe gefördert werden. Zudem müsse zudem verhindert werden, "dass hochinnovative und -qualifizierte Unternehmen zu billigen Übernahmekandidaten für Investoren außerhalb der EU werden", so der SPD-Chef. Grüne und IG Metall hatten am Wochenende einen staatlichen Fonds vorgeschlagen, der sich mit einer Beteiligung etwa bei krisengeschüttelten Zulieferern engagiert.

Ökonomen sehen den Vorschlag jedoch kritisch. Direkte staatliche Beteiligungen an Autofirmen und Kaufprämien für Verbrennungsmotoren wären "kontraproduktiv, denn sie würden den Strukturwandel bremsen und nicht fördern", sagte der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, dem Handelsblatt.

Streit gibt es bei dem Treffen von Autobauern, Gewerkschaften, Bund und Ländern auch um eine mögliche Förderung von Autos mit Verbrennungsmotor. Die Spitzen der beiden Autoländer, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), haben sich dafür ausgesprochen, dass es auch für den Kauf von Fahrzeugen mit konventionellen Motoren Prämien gebe, sofern der Neuwagen weniger CO2 ausstößt als das bisherige Fahrzeug. Das lehnen Klimaschützer strikt ab.

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) bekräftigte ihre Forderung, Plug-in-Hybride mit zu hohen Emissionen nicht länger zu fördern. "Auf diesem Autogipfel muss eine klimaverträgliche Nachjustierung der aktuell geltenden Kaufanreize erfolgen", erklärte DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch. "Klimaschädliche Stadtpanzer mit Pseudo-Elektroantrieb, die mit einem Mehrfachen des zulässigen CO2-Ausstoßes das Klima belasten, müssen noch in diesem Herbst aus dem Förderprogramm gestrichen werden". Das verbandseigene Emissions-Kontroll-Institut (EKI) hatte in Tests teils deutliche Grenzwertüberschreitungen bei diesen Fahrzeugen festgestellt.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/uxd

(END) Dow Jones Newswires

September 07, 2020 11:09 ET (15:09 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.