Chinas Handelsbilanz per August belief sich auf 416,59 Milliarden CNY (in Yuan). Erwartet wurden 196,21 Milliarden CNY nach zuletzt 442,23 Milliarden CNY. Die Exporte beliefen sich per August auf +11,6% gegenüber +2,1% (erwartet) und +10,4% (zuletzt), während die Importe -0,5% erreichten. Was die Daten zu den USD-Bedingungen betrifft, so stieg die ...

