07.09.2020 - Die BioNTech SE (ISIN: US09075V1026) läuft im schwiensgalopp durch die ansonsten Jahrzehnte dauenrde Impfstoffentwicklung und Zulassung: 25.000 der geplanten 30.000 Probanden der abschließenden Phase 2/3 Studie sind bereits in "Behandlung" - und jetzt gehts auch in Deutschland los. Pfizer und BionTech gaben heute bekannt, dass das Paul-Ehrlich-Institut die klinische Phase-2/3-Studie für ihren COVID-19-Impfstoffkandidaten BNT162b2 in Deutschland genehmigt hat. Zwei Favoriten an de rImpfstoff-front: BioNTech in der Geschwindigkeit, CureVac sieht sich in der Wirtschaftlichkeit vorne: ...

