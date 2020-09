TAIPEI, Taiwan, Sept. 08, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Anbieter von Hochleistungs-GPGPU- und Edge-KI-Computing-Lösungen Aetina Corporation kündigte den neuen Edge-KI-Computer AN810-XNX an, der die leistungsstarken Fähigkeiten des NVIDIA Jetson Xavier NX nutzt. Dieser Edge-KI-Computer bietet verschiedene E/A-Steckplatzalternativen, die das Angebot an Edge-KI-Systemen auf der Jetson-Plattform für Robotik, Drohnen, unbemannte Fluggeräte (UAV), industrielle Inspektionen, medizinische Bildgebung und Deep Learning erheblich erweitern.



Der AN810-XNX kombiniert die brandneue Aetina AN810-Trägerplatine und das NVIDIA Jetson Xavier NX in einem Nano-ITX-Formfaktor. Er unterstützt den vollen M.2-Steckplatz mit den Keys M, E und B sowie die Schnittstelle mit PCIe / SATA / USB 3.2 Gen2 / USB 2.0. Der AN810-XNX verfügt über vorausblickende Kommunikationsmöglichkeiten. Da die 5G-Technologie in IoT-Anwendungen seit Kurzem ein großes Thema ist, wurde im AN810-XNX bereits im Vorfeld ein 4G/5G-Modul integriert, um eine drahtlose Hochgeschwindigkeitsverbindung und Datenübertragung zu ermöglichen. Daneben wurde der AN810-XNX mit einem Onboard-SIM-Steckplatz ausgestattet, was eine nahtlose globale Konnektivität für Edge-Geräte ermöglicht. Um mehrere Edge-Geräte einfacher zu verwalten, unterstützt der AN810-XNX die Out-of-Band-Management-SSD-Lösung von Innodisk InnoAGE über M.2. Mit dieser Lösung werden die enormen Kosten für die manuelle Reparatur von Edge-Geräten reduziert und vor allem die Ausfallzeiten der Geräte minimiert. Dies ermöglicht eine einfachere Fernsteuerung von Edge-Geräten.

Da der Einsatz von KI-basierten Bildverarbeitungsanwendungen immer mehr zunimmt, unterstützt der AN810-XNX einen einzelnen 120-poligen Stecker für die MIPI-CSI-2-Schnittstelle. Der Computer kann intensive KI-Workloads mit ultrahochauflösenden Kameras bewältigen, um eine genauere Bildanalyse zu ermöglichen. Für den Backup-Support bietet Aetina in seiner Service-Richtlinie BSP- und DTB-Konfigurations-Updates sowohl für Standard- als auch für kundenspezifische Plattformen an.

Aetina konzentriert sich auf die Bereitstellung modernster KI-Computing-Lösungen auf der Basis der Jetson-Plattform für eingebettete Anwendungen. NVIDIA Jetson bietet den Anwendern die Unterstützung von Cloud-native-Technologien in allen KI-Lösungen und verschiedenen SDK. Darüber hinaus hat der Aetina AN810-XNX eine Microsoft Azure-Zertifizierung für Internet of Things (IoT), die sicherstellt, dass die IoT-Lösungen die Entwicklung beschleunigen und mit Microsoft Azure IoT-Diensten arbeiten können.

"Das AIoT-Umfeld ist vielfältig und komplex. In allen Edge-KI-Systemen bietet die GPU-basierte Plattform die größte Flexibilität, und die Azure-Cloud-Dienste verbessern die Gesamtperformance. Der Kunde profitiert durch eine kürzere Entwicklungszeit", so Joe Lo, General Manager von Aetina. Der AN810-XNX, eine hochkompatible Plattform mit guter Unterstützung von Edge bis Cloud, hat das Potenzial, erstklassige, Software-defined Funktionen auf eingebetteten und Edge-Geräten bereitzustellen.

Der AN810-XNX ist ab sofort erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an sales@aetina.com oder besuchen Sie die Website unter www.aetina.com .