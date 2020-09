DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

MOBILITÄT - Wenn an diesem Dienstag die Autobranche mit der Bundesregierung und den Ministerpräsidenten der Autoländer zum Gipfeltreffen im Kanzleramt zusammenkommt, geht es nicht in erster Linie um neue Staatshilfen. Die Runde berät über Daten, die die Branche freigeben soll, um schnellere Innovationen zu ermöglichen. So will es zumindest die Bundesregierung. Auch alle Nahverkehrsunternehmen, die Deutsche Bahn und private Mobilitätsanbieter sollen mitmachen und so einen einzigartigen "Datenraum Mobilität" schaffen, wie es in Regierungskreisen heißt. Mit den Daten wiederum sollen neue Mobilitätskonzepte ermöglicht werden, die den Verkehr flüssiger, sicherer und klimafreundlicher machen. Kurz: Es geht um die Mobilität der Zukunft. Bislang haben sich viele Anbieter dagegen gewehrt, ihre Daten zur Verfügung zu stellen. Inzwischen aber wird an der neuen Cloud gearbeitet. Dazu hat sich bei der Akademie für Technikwissenschaften ein Gremium gebildet. Die Cloud-Pläne basieren auf einer bestehenden Datenplattform der Autobauer: Beim Projekt "Nevada" bleiben die Daten auf den Servern der Hersteller, die so kontrollieren, welche Daten sie teilen. Dies soll Vertrauen schaffen. Im Beisein von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) soll die Autobranche nun ihren Beitritt zur neuen Mobilitäts-Cloud erklären. (Handelsblatt/Welt)

AUTOGIPFEL - Vor dem Autogipfel an diesem Dienstag hat SPD-Chef Norbert Walter-Borjans Forderungen nach Steuerentlastungen für Automobilzulieferer eine Absage erteilt. "Der Ruf nach pauschalen Steuersenkungen führt in die Sackgasse. Wir brauchen gezielte Hilfen zum Wiederanschub der Konjunktur und Anreize für eine zukunftsfähige Transformation der Autoindustrie", sagte Walter-Borjans dem RedaktionsNetzwerk. Zuvor hatte Niedersachsen Ministerpräsident Stephan Weil Steuererleichterungen für Unternehmen aus der Auto- und Zulieferindustrie ins Spiel gebracht. Da viele Zulieferer 2017 und 2018 gutes Geld verdient hätten, sollen sie ihre aktuellen Verluste rückwirkend mit den damaligen Gewinnen verrechnen können dürfen, forderte Weil. Der Vorschlag galt als aussichtsreich, auch weil CDU und CSU bereits vor den Beratungen zum Konjunkturpaket ebenfalls einen solchen Verlustrücktrag gefordert hatten. (RedaktionsNetzwerk)

AUTOGIPFEL - Der Vize-Chef der Grünen-Bundestagsfraktion, Oliver Krischer, hat mit Blick auf die angeschlagene Autoindustrie eine Absenkung der Arbeitszeit für Beschäftigte in der Branche gefordert. "Die Frage ist doch, wie wir es schaffen, dass möglichst wenig Menschen in der Branche entlassen werden, gerade auch bei den Zulieferern", sagte Krischer dem Handelsblatt. "Ein Weg wäre die Einführung der Vier-Tage-Woche bei einem teilweisen Lohnausgleich, damit die Firmen die Zeit haben sich für die Elektromobilität neu aufzustellen und die Mitarbeiter entsprechend weiter zu qualifizieren." (HB)

GREEN DEAL - Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will die EU-Klimaziele für 2030 auf 55 Prozent anheben. Sie werde das schon Mitte kommender Woche in der Rede zur "Lage der EU" verkünden, heißt es aus Kommissionskreisen. Bei ihrer Amtsübernahme hatte sie eine Anhebung zwischen 50 und 55 Prozent in Aussicht gestellt. (FAZ)

CORONA-TESTS - Der Chef des AOK-Bundesverbandes, Martin Litsch, will die Kosten für Corona-Tests drücken und fordert deshalb Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) auf, den Krankenkassen die gesetzliche Möglichkeit für Preisverhandlungen einzuräumen. "Es ist unangemessen, dass wir für jeden Test knapp 40 Euro bezahlen müssen. Die Labore machen damit inzwischen dicke Gewinne", sagte Litsch dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Laborbetreiber hätten ihm bestätigt, dass sie mit der Hälfte gut leben könnten. "20 Euro wären also durchaus angemessen", betonte er. Derzeit gebe es aber für die Kassen rechtlich keine Möglichkeit, einen niedrigeren Preis durchzusetzen. (RND)

STROMMARKT - Im Juni vergangenen Jahres herrschte bei den Betreibern des deutschen Stromnetzes gleich mehrfach Alarmstimmung. An drei Tagen war plötzlich zu wenig Strom vorhanden, um die Nachfrage zu decken. Die vier Übertragungsnetzbetreiber Amprion, 50Hertz, Tennet und TransnetBW bezeichneten die Situation im Nachgang selbst als "kritisch" und konnten offenbar nur mit Mühe großflächige Stromausfälle vermeiden. Jetzt leitete die Bundesnetzagentur nach einer ausführlichen Analyse der Vorgänge gegen drei Marktteilnehmer Bußgeldverfahren ein. Der Vorwurf: Verdacht der Marktmanipulation am Energiegroßhandel. Die Behörde verdächtigt die Unternehmen, beim "Abschluss einer Transaktion oder Erteilen eines Handelsauftrags falsche oder irreführende Signale" für das Angebot, die Nachfrage oder den Preis von Energiegroßhandelsprodukten gesendet zu haben. Die Bundesnetzagentur untersuchte monatelang, ob einzelne Marktteilnehmer gezielt Strom am Intradaymarkt zu sehr hohen Preisen verkauft haben - "ohne die Absicht, diesen Strom tatsächlich zu beschaffen oder selbst zu erzeugen". (Handelsblatt)

EZB - Unmittelbar vor der Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag spricht sich der Wirtschaftsweise und Geldpolitik-Experte Volker Wieland gegen eine weitere Lockerung des EZB-Kurses aus. "Die EZB gibt seit Beginn der Krise schon Vollgas. Nun sollte man etwas abwarten, wie schnell die Eurozone aus der Rezession kommt", sagt Wieland im Interview der Börsen-Zeitung. Die Feuerkraft des Corona-Notfall-Anleihekaufprogramms PEPP sei gewaltig. Angesichts einer nachlassenden wirtschaftlichen Dynamik und einer unter null gerutschten Inflationsrate nimmt aktuell der Druck auf die EZB wieder zu. Wieland widersprach Sorgen vor einer deflationären Abwärtsspirale: "Die Gefahr scheint mir aktuell gering." Die DekaBank argumentiert derweil im Kommentar zum neuen Zinskompass, der jeweils vor einer Zinssitzung in der Börsen-Zeitung erscheint, dass die jüngste Euro-Stärke die Inflationsaussichten noch nicht stark verändere. Deswegen bestehe auch noch kein Bedarf gegenzusteuern, so die Analyse. (Börsen-Zeitung)

NOTARE - Der deutsche Immobilienmarkt gilt als anfällig für Geldwäsche. Mit einer Verordnung will das Bundesfinanzministerium dafür sorgen, dass Notare künftig häufiger als bisher Verdachtsmeldungen bei der Anti-Geldwäsche-Einheit des Bundes abgeben. Bislang konnten sie sich auf ihre Verschwiegenheitspflicht berufen. In der Verordnung sind konkrete meldepflichtige Sachverhalte geregelt. Sollen Immobilienkäufe beispielsweise durch Bargeld realisiert werden, muss der Notar diese Information weitergeben. Die neuen Regeln gelten ab 1. Oktober. (Handelsblatt)

GELDWÄSCHE - Die privaten Banken befürchten, dass geplante Vorgaben zur Geldwäschebekämpfung ihnen einen Personalengpass einbrocken. Wie der Bundesverband deutscher Banken (BdB) am Montag erklärte, ist bei der nationalen Umsetzung der derzeit in Arbeit befindlichen 6. EU-Geldwäsche-Richtlinie- angedacht, die strafbefreiende Wirkung der Abgabe von Verdachtsmeldungen abzuschaffen. "Dies würde zu erheblichen Schwierigkeiten bei der Gewinnung qualifizierten Personals führen und damit die Zusammenarbeit zwischen Behörden und Privatsektor schwächen", hieß es. Auch die geplante Ausweitung der Verdachtsfälle, die gemeldet werden müssen, bereitet dem BdB Sorgen. (Börsen-Zeitung)

MITTELSCHICHT - An diesem Dienstag ist MIT-Ökonom und Buchautor Andrew McAfee einer der Hauptredner beim Kongress "Future Work" der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA). "Wir haben den technischen Fortschritt unterschätzt", sagt McAfee im Interview mit dem Handelsblatt. Der übliche Achtstundenjob des Industriezeitalters gerate zunehmend unter Druck - und mit ihm die klassische Mittelschicht. Bekannt wurde McAfee mit seinem Bestseller "The Second Machine Age". Darin wagte er 2014 zusammen mit Erik Brynjolfsson eine Prognose, wie dramatisch sich die digitale Revolution auf unsere Arbeitswelt auswirken wird. (Handelsblatt)

