DJ MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Chinas Börsen bleiben zurück

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO / SCHANGHAI (Dow Jones)--Überwiegend etwas freundlicher zeigen sich die ostasiatischen Aktienmärkte am Dienstag. Lediglich die chinesischen Börsen Schanghai und Hongkong bleiben etwas zurück, nachdem sie noch mit Kursgewinnen gestartet waren. Weil Vorgaben aus den USA wegen eines Feiertags fehlen, orientieren sich die Märkte etwas an den festen europäischen Börsen am Montag.

In Tokio geht es für den Nikkei-Index um ein halbes Prozent voran auf 23.209 Punkte, in Seoul und in Sydney fallen die Aufschläge noch einen Tick größer aus. Der Schanghai-Composite büßt dagegen 0,3 Prozent ein.

In Tokio sprechen Händler von andauernden Hoffnungen auf eine Erholung der Wirtschaft nach der Pandemie-Krise. Dabei setzen sie auch auf den Yen und dessen jüngste Schwäche gegenüber dem Dollar, nachdem der Yen sich zuvor deutlich befestigt hatte. Ein fester Yen verteuert die japanischen Exporte in den Dollarraum. Daneben stützen die Hoffnungen auf baldige Entwicklung und Einsetzbarkeit eines Corona-Impfstoffs. In China lasten derweil die weiter angespannten US-chinesischen Beziehungen auf der Stimmung.

Samsung weiter von Verizon-Auftrag getrieben

In Südkorea profitieren Aktien der Werften davon, dass sie im August den zweiten Monat in Folge eine sehr gute Auftragslage verzeichneten. Für das Index-Schwergewicht Samsung Electronics geht es den zweiten Tag in Folge kräftiger nach oben, diesmal sogar um 3,2 Prozent. Das verleiht auch dem Leitindex Kospi Rückenwind. Treiber des Kursanstiegs ist weiter, dass Samsung mit dem US-Telekomkonzern Verizon einen Vertrag über Netzwerkausrüstung und Dienstleistungen im Volumen von 6,65 Milliarden US-Dollar geschlossen hat. Der Auftrag gibt den Ambitionen des südkoreanischen Elektronikkonzerns Auftrieb, ein führender Anbieter für 5G-Technologie zu werden.

In Tokio gewinnen Asahi Group gut 6 Prozent, nachdem der Getränkehersteller Details seiner geplanten Kapitalerhöhung mitgeteilt hat. Das Unternehmen will mit den Einnahmen seine Schulden nach dem Kauf der Australien-Tochter von Anheuser-Busch Inbev reduzieren. Spekulationen über eine notwendige Kapitalerhöhung hatten die Aktie in den vergangenen Monaten gebremst, neben den negativen Folgen der Corona-Pandemie für die Restaurant-Branche.

Abermals gedrückt zeigt sich die am Vortag schon sehr schwache Softbank-Aktie. Sie gibt um weitere 1,2 Prozent nach. Hier belasten erneut Berichte über hohe Verluste mit Optionen auf US-Technologieaktien, bei denen es jüngst zu heftigen Gewinnmitnahmen auf breiter Front gekommen war.

In Sydney verbessern sich CSL nach günstigen Nachrichten zur Entwicklung eines Corona-Impfstoffs um 1,9 Prozent.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.987,10 +0,71% -10,43% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 23.210,59 +0,52% -2,40% 08:00 Kospi (Seoul) 2.403,08 +0,78% +9,35% 08:00 Schanghai-Comp. 3.281,29 -0,34% +7,58% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 24.450,24 -0,57% -12,02% 10:00 Straits-Times (Sing.) 2.518,66 +0,30% -22,13% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.501,15 -1,00% -4,56% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:47 % YTD EUR/USD 1,1810 -0,0% 1,1815 1,1842 +5,3% EUR/JPY 125,49 -0,1% 125,58 125,73 +2,9% EUR/GBP 0,8989 +0,2% 0,8975 0,8957 +6,2% GBP/USD 1,3139 -0,2% 1,3163 1,3225 -0,9% USD/JPY 106,26 -0,0% 106,28 106,17 -2,2% USD/KRW 1188,76 +0,1% 1187,83 1188,30 +2,9% USD/CNY 6,8361 +0,1% 6,8305 6,8310 -1,8% USD/CNH 6,8375 +0,1% 6,8321 6,8336 -1,8% USD/HKD 7,7502 +0,0% 7,7501 7,7503 -0,5% AUD/USD 0,7277 -0,0% 0,7278 0,7283 +3,8% NZD/USD 0,6683 -0,2% 0,6693 0,6699 -0,7% Bitcoin BTC/USD 10.253,01 +1,0% 10.151,51 10.123,76 +42,2% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 39,01 39,77 -1,9% -0,76 -31,9% Brent/ICE 41,94 42,01 -0,2% -0,07 -32,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.925,53 1.929,18 -0,2% -3,65 +26,9% Silber (Spot) 26,79 27,03 -0,9% -0,24 +50,1% Platin (Spot) 913,00 911,83 +0,1% +1,18 -5,4% Kupfer-Future 0,00 3,05 0% 0 +7,7%

September 08, 2020 00:55 ET (04:55 GMT)

