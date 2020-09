Pumpen sind das Herzstück chemischer Produktionsanlagen. Ausfälle müssen daher zeitnah beseitigt werden. Doch dies kann in Zeiten der Covid-19-Pandemie zur Herausforderung werden. Einige Hersteller von Anlagenteilen sahen sich aufgrund von Kurzarbeit und anderen Engpässen bereits gezwungen, ihre Liefertermine zu verschieben. Die additive Fertigung von Bauteilen kann dazu beitragen, dass benötigte Pumpen oder Ersatzteile schneller verfügbar sind, obwohl durch die Covid-19-Pandemie Lieferketten teilweise unterbrochen wurden.

Sind 3D-Pumpenteile genauso sicher?

Doch sind 3D-Bauteile genauso sicher und zuverlässig wie die aus konventioneller Fertigung? Die Antwort auf diese Frage hat oberste Priorität für die chemische Industrie. Einkäufer und Betriebsleiter benötigen belastbare Informationen, ob die so gefertigten drucktragenden Pumpen, Ventile oder Armaturen für den Einsatz in Produktionsanlagen geeignet sind. Bisher prüfen Hersteller ihre additiv gefertigten Bauteile jedoch meist nur optisch. Oft fehlen statistisch belegbare Aussagen über die werkstofftechnischen Produktparameter. Dazu zählen unter anderem statistische Angaben zu Abweichungen von den Soll-Werten, mechanisch-technologische Kennwerte aus der Produktion und Daten zum Bauraum der Maschinen für die additive Fertigung.

Innerhalb der EU dürfen ausschließlich Druckgeräte und Baugruppen in Verkehr gebracht werden, die den Anforderungen der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU (DGRL) entsprechen. Daher hatte KSB beschlossen, durch eine unabhängige Stelle prüfen zu lassen, ob die eigene additive Fertigung normenkonform ist. Die Pumpen und Armaturen des Herstellers werden unter anderem in der chemischen Industrie, im Bergbau, in der Wasserversorgung und der Gebäudetechnik genutzt. Das Unternehmen setzt bei der metallbasierten additiven Fertigung das sogenannte Pulverbettverfahren (PBF) ein, dessen schichtweiser Herstellungsprozess präzise und komplexe Geometrien ermöglicht. Der Pumpenanbieter nutzt das Herstellungsverfahren sowohl für den Ersatz konventioneller Bauteile als auch für kundenindividuelle Sonderanfertigungen sowie für neue, speziell für die additive Fertigung entwickelte und designte Komponenten.

TÜV SÜD Industrie Service führte das Audit durch und bestätigte, dass die additive Fertigung des Unternehmens konform zur DGRL und allen relevanten gesetzlichen Vorgaben ist. Gegenstand des Audits waren unter anderem Basisqualifikationen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...