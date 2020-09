In öffentlichen Gebäuden und Transportmitteln gibt es weiter die Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen - grössere Ansammlungen sind weiter verboten.Rom - Die Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus in Italien wie Maskenpflicht und Abstandsregeln bleiben für einen weiteren Monat in Kraft. Ministerpräsident Giuseppe Conte unterzeichnete am Montagabend nach Regierungsangaben das entsprechende Dekret. Die Vorschriften gelten in dem Mittelmeerland nun bis zum 7. Oktober. Demnach gibt es in öffentlichen Gebäuden und Transportmitteln weiter die...

Den vollständigen Artikel lesen ...