DEUTSCHLAND: - STABIL NACH HOHEM VORTAGSPLUS - Der Dax wird am Dienstag nur wenig verändert erwartet. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp eineinhalb Stunden vor der Eröffnung mit plus 0,20 Prozent auf 13 127 Punkten. Am Montag hatte er unter anderem dank der Hoffnung auf eine weiter sehr lockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) kräftig zugelegt und seine Schwäche an den Tagen davor teils wieder wettgemacht. In den Blick rücken nun auch zunehmend die Verhandlungen über einen Handelspakt der Europäischen Union mit Großbritannien nach dem Brexit.

USA: - FEIERTAG - An den US-Aktienmärkten fand am Montag wegen des Feiertags "Labor Day" kein Handel statt.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - An den asiatischen Aktienmärkten hat es am Dienstag keine einheitlihe Tendenz gegeben. Während die Kurse in Japan und Südkorea größtenteils anzogen, gaben sie in China und Hongkong nach. In Tokio legte der Leitindex Nikkei-225 zuletzt knapp ein halbes ein halbes Prozent zu, während der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen 0,6 Prozent nachgab.



DAX 13100,28 2,01%

XDAX 13128,19 1,28%

EuroSTOXX 50 3314,07 1,64%

Stoxx50 2977,68 1,69%



DJIA 28133,31 -0,56% (Freitag)

S&P 500 3426,96 -0,81% (Freitag)

NASDAQ 100 11622,13 -1,27% (Freitag)

°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 176,53 +0,07%

°



DEVISEN:





Euro/USD 1,1807 -0,06%

USD/Yen 106,27 -0,01%

Euro/Yen 125,47 -0,09%

°



ROHÖL:





Brent 38,93 -0,84 USD WTI 41,87 -0,14 USD °



