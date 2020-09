Am Dienstag stehen die Vorzeichen für den Handelsbeginn in Frankfurt günstig. Der DAX wird vorbörslich bei 13.120 Zählern leicht über dem Vortagesschlusskurs berechnet. Zum Wochenauftakt waren die deutschen Blue Chips - gezogen von den Automobilwerten - um mehr als 2 Prozent in die Höhe geschnellt. Da dem Markt wichtige Impulse von der Wall Street (Feiertag) fehlten, könnte es sich hierbei jedoch um eine "Eintagsfliege" gehandelt haben. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

