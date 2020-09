Die aktuell längste Serie: voestalpine mit 5 Tagen Plus in Folge (Performance: 5.00%) - die längste Serie dieses Jahr: Roche Holding 10 Tage (Performance: 18.43%). Tagesgewinner war am Montag HelloFresh mit 6,38% auf 39,00 (113% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -9,51%) vor Airbus Group mit 5,72% auf 73,77 (58% Vol.; 1W 7,16%) und Nemetschek mit 5,21% auf 64,60 (79% Vol.; 1W -3,00%). Die Tagesverlierer: Kapsch TrafficCom mit -2,24% auf 13,10 (135% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -3,68%), Gazprom mit -1,88% auf 3,92 (141% Vol.; 1W -3,94%), ADVA Optical Networking mit -1,78% auf 6,64 (60% Vol.; 1W -6,35%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Nestlé (712,19 Mio.), Novartis (630,03) und Volkswagen Vz. (478,05) ....

