Die aktuell längste Serie: Covestro mit 6 Tagen Plus in Folge (Performance: 9.56%) - die längste Serie dieses Jahr: Saint Gobain 14 Tage (Performance: 33.72%). Tagesgewinner war am Montag Vectron mit 10,31% auf 10,70 (352% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 21,87%) vor LPKF Laser mit 8,44% auf 21,85 (108% Vol.; 1W 4,80%) und SFC Energy mit 6,52% auf 13,72 (51% Vol.; 1W -2,56%). Die Tagesverlierer: SolarWorld mit -13,46% auf 0,14 (127% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -29,32%), Vapiano mit -9,29% auf 0,08 (7% Vol.; 1W -14,61%), Pantaflix mit -4,38% auf 1,20 (159% Vol.; 1W -5,14%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Novo Nordisk (1205,04 Mio.), Vestas (780,24) und Roche GS (779,91). Umsatzausreisser nach oben gegenüber ...

