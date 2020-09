Die Mainzer Biotech-Schmiede kommt bei der globalen Phase-2/3-Zulassungsstudie für den Covid-19-Impfstoffkandidaten BNT162b2 voran. So darf BioNTech fortan auch in Deutschland Freiwillige in das Programm aufnehmen, das zuständige Paul-Ehrlich-Institut erteilte am Montag die dafür notwendige Genehmigung. Die Analysten bleiben optimistisch gestimmt.Bereits vor dem grünen Licht von Seiten des Institus hat Bryan Garnier die Einstufung für BioNTech auf "Buy" belassen. Das Kursziel beziffert das Investmenthaus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...