Am Dienstag steigt der deutsche Aktienmarkt mit leichten Gewinnen in den Handel ein.Der DAX gewinnt zum Handelsstart am Dienstag 0,15 Prozent auf 13.126,23 Punkte.Am Montag hatte der deutsche Leitindex unter anderem dank der Hoffnung auf eine weiter sehr lockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) kräftig zugelegt und seine Schwäche an den Tagen davor teils wieder wettgemacht.Die Anleger warten laut den Experten der Helaba zum einen auf die Rückkehr der US-Investoren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...