Hannover (www.anleihencheck.de) - Nach der Woche mit den Highlights aus den USA (ISM PMIs und Arbeitsmarktbericht) bieten die kommenden Tage nicht allzu viel Spektakuläres im Datenkalender, so die Analysten der Nord LB.Einzig die amerikanischen Preisdaten ab Donnerstag seien traditionell durchaus von Relevanz für die Marktteilnehmer. Am aktuellen Rand müsse hierbei aber schon angemerkt werden, dass die Preisdaten wohl kaum für nachhaltige Impulse auf den Finanzmärkten sorgen würden. Erstens sollten sie sich nach den größeren Ausschlägen im April (nach unten) und im Juni und Juli (nach oben) wieder in dem Normbereich bei Anstiegen von 0,1% bis 0,3% M/M eingependelt haben. Zweitens würden damit auch die Jahresraten im August kaum von den letzten im Juli abweichen. Und drittens habe die Federal Reserve mit ihrer auf der Konferenz von Jackson Hole angekündigten Anpassung hin zu einem "flexiblen durchschnittlichen Inflationsziel" den Preisdaten - zumindest wenn es nach oben gehe - auch perspektivisch die Bedeutung genommen. ...

