Aus dem Segment der Non-Financials waren APRR (EUR 500 Mio., MS+48 BP, 8J, erw. Ratings: A-/A-) und Koninklijke KPN (EUR 600 Mio., MS+110 BP, 12J, erw. Ratings: Baa3/BBB/BBB) mit Senior Anleihen am Markt. Bei den Financials begab Banco BPM eine EUR 500 Mio. Tier 2 Anleihe bei einer Emissionsrendite von 5 % (10NC5; erw. Rating: B1) und DZ Hyp platzierte einen EUR 1 Mrd. Covered Bond (CB) bei MS flat (5J). In der Dealpipeline haben sich einige Emittenten angekündigt. UniCredit mandatierte einen EUR Benchmark CB (8J). Orange plant zudem erstmalig eine EUR 500 Mio. Sustainability Anleihe mit einer Laufzeit von 9 Jahren zu emittieren. Nissan Motor beabsichtigt eine Benchmark Multitranche Anleihe in zwei Währungen (EUR/USD) zu platzieren. Die Roadshow beginnt heute ....

