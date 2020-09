DJ EUREX/Bund Future im Verlauf gut behauptet

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit leicht höheren Kursen notiert der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures am Dienstag im Verlauf. Die Nachrichtenlage ist dünn, der Datenkalender nahezu leer. Der wichtigste Termin der Woche ist die Sitzung der EZB am Donnerstag. Am Primärmarkt sind heute das österreichische und das niederländische Schatzamt aktiv, das Volumen allerdings mit geplanten 3,5 Milliarden Euro vergleichsweise niedrig. Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 8.46 Uhr um 17 Ticks auf 173,82 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 173,84 Prozent und das Tagestief bei 173,68 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 5.009 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 2 Ticks auf 135,06 Prozent.

September 08, 2020

