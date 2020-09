Cycle Pharmaceuticals, ein privat geführtes, weltweites, patientenorientiertes Biotechnologieunternehmen, das auf die Entwicklung und Bereitstellung von Medikamenten für seltene Krankheiten spezialisiert ist, wird in der Sunday Times als eines der 10 Tech Track Ones to Watch 2020 geführt.

Vor 20 Jahren führte die Sunday Times die Liste Tech Track 100 ein, in der die am schnellsten wachsenden privaten Technologieunternehmen Großbritanniens geführt werden. Die Unternehmen auf der Tech Track 10 Ones to Watch haben die Kriterien der gesamten Rangliste Tech Track 100 zwar noch nicht erfüllt, haben jedoch ein starkes Umsatzwachstum erzielt, prognostizieren ein starkes Umsatzwachstum und verfügen über innovative Technologien.

Die Beilage Tech Track 100 der Sunday Times mit den 10 Ones to Watch wurde am Sonntag, dem 6.September 2020 im Wirtschaftsteil der Sunday Times veröffentlicht. Die digitale Ausgabe kann unter folgendem Link heruntergeladen werden: www.fasttrack.co.uk.

Anfang dieser Woche hatte Cycle eine Fremdfinanzierung in Höhe von 25 Millionen Dollar durch die Deutsche Bank AG gemeldet.

Über Cycle Pharmaceuticals

Cycle Pharmaceuticals wurde 2012 mit dem einzigen Ziel gegründet, unterversorgten Patienten mit seltenen Krankheiten die besten Arzneimittelbehandlungen und Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen. Wir setzen den Fokus auf seltene genetische Stoffwechselstörungen und neurologische Erkrankungen. Cycle hat seinen Hauptsitz in Cambridge, Großbritannien, sowie Niederlassungen in Boston, Massachusetts (USA). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.cyclepharma.com und folgen uns auf Twitter, LinkedIn Facebook und Instagram.

