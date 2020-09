Wiesen (ots) - Vergangenen Samstag, 5. September, trafen sich Ofenbauerinnen und Ofenbauer aus der ganzen Schweiz in Bern. Mit einer bunten Kundgebung machten sie die Öffentlichkeit auf ihr Handwerk aufmerksam und brachten Jugendlichen den Berufslehrgang "Ofenbauer/in EFZ" näher."Ist das Feuer unseres Berufes am Erlöschen?": Solche und ähnliche selbst gemalte Plakate erwarteten Passanten am Samstag in Bern direkt vor dem Bahnhof SBB. Mit Transparenten, Stellwänden und Ausstellungstücken machten dort nämlich Ofenbauerinnen und Ofenbauer aus der ganzen Schweiz auf ihr Handwerk und den Berufslehrgang "Ofenbauer/in EFZ" aufmerksam. Während der bewilligten Kundgebung suchten sie das Gespräch mit interessierten Jugendlichen und deren Eltern bei offerierten Bratwürsten sowie Pizza aus dem Holzofen. Der Hintergrund: Seit 2002 verzeichnet die Branche einen stetigen Rückgang an Lernenden. Wird der Abwärtstrend nicht gestoppt, kann die Grundausbildung durch den Verband nicht mehr gewährleistet werden.Corsin Farrér, Geschäftsführer des Branchenverbands feusuisse, sagt auf Anfrage: "Wir kämpfen seit vielen Jahren darum, unser schönes Handwerk am Leben zu erhalten. Mit der Kampagne "lerneofenbauer" sprechen wir die Jugendlichen vor allem via Social-Media-Kanäle gezielt an." Mit den Heranwachsenden auch auf der Strasse direkt in Kontakt zu treten, war die Idee des Ofenbauers Martin Frick von Frick Ofen in Sennwald. Er organisierte die Kundgebung und mobilisierte Berufskollegen aus der ganzen Schweiz, an jenem Samstag nach Bern zu kommen. "Schönstes Handwerk der Welt? Ofenbau!" Ob schon bald viele Jugendliche mit dieser Botschaft einig gehen, bleibt offen.Pressekontakt:feusuisseVerband für Wohnraumfeuerungen, Plattenbeläge und AbgassystemeCorsin Farrér+41 (0)62 205 90 88c.farrer@feusuisse.chOriginal-Content von: feusuisse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100076202/100855064