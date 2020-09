Zucker befindet sich weiter unter Druck und markierte am Freitag 04. September) ein neues Fünf-Wochen-Tief bei 11,86 US-Cent. Der Oktober-Future ist jetzt auch nach dem Bruch der 200-Tage-Linie bei 12,40 US-Cent und des kurzfristigen gleitenden Durchschnitts (50-Tage-Linie) technisch stark angeschlagen. Fundamental belastet die deutlich höhere Zuckerproduktion in Brasilien und Indien im Vergleich zum Vorjahr. Zusätzlicher Druck kommt durch die seit letzter Woche schwachen Energiemärkte, was wiederum ...

