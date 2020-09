DJ MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Samsung sehr fest - SMIC leicht erholt

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO / SCHANGHAI (Dow Jones)--Freundlich haben sich die ostasiatischen Aktienmärkte am Dienstag gezeigt. Auch die zwischenzeitlich ins Minus abgedrifteten Börsen in Schanghai und Hongkong lagen zum Handelsende wieder in positivem Terrain. Weil Vorgaben aus den USA wegen eines Feiertags fehlten, orientierten sich die Märkte diesmal an den sehr festen europäischen Börsen am Montag.

In Tokio ging es für den Nikkei-Index um 0,8 Prozent voran auf 23.274 Punkte, in Sydney fiel der Aufschlag mit 1,1 Prozent noch einen Tick größer aus. Dabei half ein etwas verbesserter Index der Wirtschaftsstimmung in "Down Under". Der Schanghai-Composite ging 0,7 Prozent höher aus dem Tag.

In Tokio sprachen Händler von andauernden Hoffnungen auf eine Erholung der Wirtschaft nach der Pandemie-Krise. Dabei setzten sie auch auf den Yen und dessen jüngste Schwäche gegenüber dem Dollar, nachdem der Yen sich zuvor deutlich befestigt hatte. Ein fester Yen verteuert die japanischen Exporte in den Dollarraum. Daneben stützten die Hoffnungen auf baldige Entwicklung und Einsetzbarkeit eines Corona-Impfstoffs. Dass das japanische BIP für das zweite Quartal einen Tick nach unten revidiert wurde, belastete derweil nicht. Im Quartalsvergleich schrumpfte es um 7,9 (erste Lesung 7,8) Prozent.

Samsung weiter von Verizon-Auftrag getrieben

In Südkorea ging es für das Index-Schwergewicht Samsung Electronics den zweiten Tag in Folge kräftiger nach oben, diesmal sogar um 3,9 Prozent. Treiber des Kursanstiegs war erneut, dass Samsung mit dem US-Telekomkonzern Verizon einen Vertrag über Netzwerkausrüstung und Dienstleistungen im Volumen von 6,65 Milliarden Dollar geschlossen hat. Der Auftrag gibt den Ambitionen des südkoreanischen Elektronikkonzerns Auftrieb, ein führender Anbieter für 5G-Technologie zu werden.

Die Einzelhandelsaktie Hyundai Home Shopping Network stieg um 4,8 Prozent vor dem Hintergrund eines verlangsamten Anstiegs der Corona-Infektionen.

In Tokio gewannen Asahi Group 6,9 Prozent, nachdem der Getränkehersteller Details seiner geplanten Kapitalerhöhung mitgeteilt hatte. Das Unternehmen will mit den Einnahmen seine Schulden nach dem Kauf der Australien-Tochter von Anheuser-Busch Inbev reduzieren. Spekulationen über eine notwendige Kapitalerhöhung hatten die Aktie in den vergangenen Monaten gebremst, neben den negativen Folgen der Corona-Pandemie für die Restaurant-Branche.

Abermals gedrückt zeigte sich die am Vortag schon sehr schwache Softbank-Aktie. Sie gab um weitere 0,6 Prozent nach. Hier belasteten weiter Berichte über hohe Verluste mit Optionen auf US-Technologieaktien, bei denen es jüngst zu heftigen Gewinnmitnahmen auf breiter Front gekommen war.

Weitere Gewinne verzeichneten die Aktien der beiden Banken Aomori und Michinoku, um die sich Fusionsspekulationen ranken. Sie legten um je 1,4 Prozent zu. Laut den Analysten von JP Morgan sind auch die Regionalbanken Chiba, Fukuoka und Resona potenzielle Profiteure einer Konsolidierung unter den Regionalbanken, die in den vergangenen Jahren unter den dauerhaft niedrigen Zinsen und einer schrumpfenden Bevölkerung gelitten hätten, aber auch der stärkeren Nutzung des Online-Banking. Chiba gewannen 2,8 und Fukuoka 2,0 Prozent. Resona gaben dagegen um 1,2 Prozent nach.

Bocom senkt SMIC-Ziel

Die am Vortag in Hongkong um über 20 Prozent eingebrochene Aktie von Semiconductor Manufacturing International (SMIC) erholte sich um knapp 3 Prozent auf 18,72 Hongkong-Dollar. Am Wochenende war ein Bericht bekannt geworden, wonach die US-Regierung erwägt, Exporte an die chinesische Chipindustrie zu erschweren. Demnach werden Gespräche darüber geführt, ob SMIC auf eine entsprechende Liste aufgenommen werden soll nach dem Vorbild von Huawei. Die Entscheidung, Huawei auf die Liste zu setzen, hatte Huawei in Existenznöte gebracht. Bocom International hat auf die Entwicklung mit einem von 28 auf 20 Hongkong-Dollar gesenkten Kursziel reagiert.

In Sydney verbesserten sich CSL nach günstigen Nachrichten zur Entwicklung eines Corona-Impfstoffs um 2,1 Prozent.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.007,80 +1,06% -10,12% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 23.274,13 +0,80% -2,40% 08:00 Kospi (Seoul) 2.401,91 +0,74% +9,29% 08:00 Schanghai-Comp. 3.316,22 +0,72% +8,72% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 24.657,34 +0,28% -12,84% 10:00 Taiex (Taiwan) 12.663,55 +0,53% +5,55% 07:30 Straits-Times (Sing.) 2.526,50 +0,61% -22,08% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.499,04 -1,14% -4,56% 11:00 BSE (Mumbai) 38.645,25 +0,59% -6,44% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:47 % YTD EUR/USD 1,1807 -0,1% 1,1815 1,1842 +5,3% EUR/JPY 125,40 -0,1% 125,58 125,73 +2,9% EUR/GBP 0,8988 +0,1% 0,8975 0,8957 +6,2% GBP/USD 1,3135 -0,2% 1,3163 1,3225 -0,9% USD/JPY 106,24 -0,0% 106,28 106,17 -2,3% USD/KRW 1187,13 -0,1% 1187,83 1188,30 +2,8% USD/CNY 6,8324 +0,0% 6,8305 6,8310 -1,9% USD/CNH 6,8334 +0,0% 6,8321 6,8336 -1,9% USD/HKD 7,7503 +0,0% 7,7501 7,7503 -0,5% AUD/USD 0,7291 +0,2% 0,7278 0,7283 +4,0% NZD/USD 0,6690 -0,0% 0,6693 0,6699 -0,6% Bitcoin BTC/USD 10.274,76 +1,2% 10.151,51 10.123,76 +42,5% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 38,93 39,77 -2,1% -0,84 -32,1% Brent/ICE 41,88 42,01 -0,3% -0,13 -32,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.932,44 1.929,18 +0,2% +3,27 +27,4% Silber (Spot) 26,99 27,03 -0,1% -0,04 +51,2% Platin (Spot) 915,70 911,83 +0,4% +3,88 -5,1% Kupfer-Future 0,00 3,05 0% 0 +8,4%

