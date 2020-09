Leipzig (ots) - PresseeinladungDer MDR blickt auf ein bisher kaum beleuchtetes Kapitel deutscher Geschichte: die Gründung der neuen Bundesländer im Jahr 1990. Dokumentarfilmerin Katja Herr erzählt in "Machtpoker um Mitteldeutschland" Geschichten von prägenden Weichenstellungen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen aus den ersten Jahren der neuen Demokratie. Der tiefgründig recherchierte Dreiteiler ist gespickt mit unveröffentlichten Archivdokumenten sowie Stimmen von politischen Figuren und Zeitzeuginnen und -zeugen.Noch vor der Ausstrahlung am 22. September lädt der MDR zur Preview des ersten Teils der Reihe inklusive anschließender Diskussionsrunde mit namhaften Gästen ein:"Machtpoker um Mitteldeutschland"Die Gründung der neuen Bundesländer 1990am Mittwoch, 16. September 2020Beginn 18.30 Uhr / Einlass 18.00 UhrLeopoldinaJägerberg 1, 06108 Halle (Saale)Im Anschluss an die Filmvorführung folgt eine Diskussionsrunde mit Antje Hermenau (ehem. Bündnis 90/Die Grünen), Christine Lieberknecht (CDU), Roland Claus (DIE LINKE) und Katja Herr - moderiert von Beatrice Schwartner. Zudem wird es Gelegenheit zum Austausch mit der Autorin, Redaktionsmitgliedern des MDR sowie Zeitzeuginnen und -zeugen geben. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.Bitte teilen Sie uns durch eine kurze Rückantwort an presse@mdr.de mit, ob Sie (ggf. mit Fotograf oder Kamerateam) teilnehmen möchten.Wir würden uns freuen, Sie bei unserer Veranstaltung zu begrüßen, die selbstverständlich unter strenger Beachtung der geltenden Hygiene-Bestimmungen durchgeführt wird."Machtpoker um Mitteldeutschland" wird am 22. und 29. September sowie 6. Oktober um 22.10 Uhr im MDR-Fernsehen ausgestrahlt. Voraussichtlich ab 14. September werden alle drei Teile zur Rezension im MDR- Online-Vorführraum (www.mdr.de/s/pressevideos (http://www.mdr.de/s/pressevideos)) zur Verfügung stehen. Für die Zugangsdaten schreiben Sie bitte an presse@mdr.de.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Sebastian Henne,Tel.: (0341) 3 00 63 76, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/4700462