FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
AKKO INVEST PLC UF 25 8PL2 HU0000170824
AB/FROM ONWARDS 08.09.2020 10:33 CET
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AKKO INVEST PLC UF 25 8PL2 HU0000170824
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